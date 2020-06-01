Додома, , 09:48 — REGNUM Тысячи студентов и учеников выпускного класса старших школ в Танзании с воскресенья, 31 мая, официально вернулись к занятиям после двух месяцев нахождения на карантине, введенном в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление президента страны.

В своем обращении Джон Магуфули объявил о возобновлении работы ряда учебных заведений в связи с тем, что число новых случаев заражения коронавирусом в восточноафриканской стране снизилось. Президент Магуфули добавил, что в случае дальнейшего сокращения числа новых заражений, правительство рассмотрит возможность открытия всех остальных классов школ.

Проректор университета Додомы Фаустин Би подчеркнул, что все студенты будут обязаны носить маски на территории вуза и иметь при себе антисептик на случай отсутствия в учебном заведении воды.

Тем не менее, несмотря на открытие учебных заведений, многие студенты отмечают, что их жизнь сильно изменилась из-за пандемии коронавируса.

«Наличие этого заболевания изменит распорядок дня студентов. Например, [в нем появится] обязательное ношение масок и регулярное мытье рук. Однако обеспечение необходимой дистанции между студентами может быть затруднено в связи с большим количеством учащихся», — заявил Годфрей Мваменге, глава студенческого совета Университета Додомы.

По информации журналистов, более месяца назад правительство Танзании прекратило публиковать официальные данные по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, в правительстве заявляют о значительном снижении числа заражений.