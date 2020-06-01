Киев, , 09:47 — REGNUM По состоянию на 1 июня на Украине выявили 24 012 случаев заражения коронавирусом, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

При этом за время пандемии в стране выздоровели 9690 человек, зафиксировано 718 летальных исходов от последствий болезни.

За минувшие сутки выявили 468 новых случаев заражения. По числу заразившихся продолжают лидировать Черновицкая область и Киев — более 3 тыс. случаев в каждом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент COVID-19 болеют 119 участников украинских вооружённых формирований, для четырёх человек болезнь оказалась смертельной.

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