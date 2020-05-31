Киев, , 12:28 — REGNUM За сутки в рядах вооружённых формирований Украины скончался от последствий коронавирусной инфекции один силовик, выявлено 12 новых случаев заражения, сообщило командование медицинских сил ВСУ 31 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — сказано в сообщении.

По состоянию на 31 мая в рядах ВСУ болеют COVID-19 119 человек, зафиксировано четыре летальных случая, выздоровели 111 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 468 новых случаев заражения, скончались 12 пациентов, выздоровели 227 человек.

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