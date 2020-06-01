Тбилиси, , 09:24 — REGNUM В течение последних суток в Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 1 июня сообщается на сайте правительства Stopcov.ge.

По официальной статистике, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране выросло до 794. Кроме них отдельно учтены три грузинских гражданина, которые прибыли с диагнозом «коронавирус» из других стран.

Количество победивших коронавирус, за сутки выросло на 19. Теперь их стало 624, что составляет 79% от всех выявленных зараженных. Умерли от COVID-19 за все время 12 пациентов. На карантине находятся 2494 человек, госпитализированы — 301.

Стоит отметить, что 31 мая в Грузии был скачок по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки коронавирус выявили у 26 человек, что стало рекордным показателем за месяц.

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