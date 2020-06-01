Махачкала, , 09:17 — REGNUM Дагестанским медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и пневмонией, предоставлена помощь от правительства Москвы. В регион поступили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе минздрава республики.

Для перевозки благотворительного груза общим весом 40 тонн привлекли борт Ил-76. В Дагестан доставлены аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские кислородные концентраторы и тепловизоры (для дистанционного измерения температуры), экспресс-тесты для выявления новой коронавирусной инфекции, а также защитные костюмы, маски и очки для медработников.

В минздраве Дагестана добавили, что в ближайшее время в республику также приедут десять большегрузных автомобилей с новой партией медицинского оборудования и больничными кроватями.

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