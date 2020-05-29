Махачкала, , 08:52 — REGNUM Медицинские и социальные учреждения Дагестана в рамках акции #МыВместе получили от Общероссийского народного фронта (ОНФ) более 40 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ). В республику также поступили пульсоксиметры и средства для дезинфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

Большая часть переданных Дагестану средств защиты направлена в городскую клиническую больницу Махачкалы, которая стала одним из главных госпиталей республики, принимающим пациентов с коронавирусной инфекцией. СИЗ получат также другие больницы и соцучреждения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 мая, автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс передали медработникам Дагестана 20 тыс. тестов на коронавирус производства компании «ТестГен» — ульяновского проекта «Роснано». Всего в регион планируется поставить 50 тыс. таких тестов.

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