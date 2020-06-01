Эр-Рияд, 1 июня 2020, 09:01 — REGNUM Организация железных дорог Саудовской Аравии приняла решение о возобновлении железнодорожных перевозок. Об этом 1 июня сообщает Al Arabia.
По данным журналистов, первые два рейса были запущены в воскресенье, 21 мая, по линии Эр-Рияд — Даммам. Это стало возможно благодаря ослаблению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, по последним данным, в Саудовской Аравии выявили свыше 85 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
От COVID-19 в стране скончались свыше 500 пациентов.