Москва, , 09:05 — REGNUM Эксперты Роскачества изучили 14 образцов желеобразной игрушки слайма и не нашли в них серьёзных нарушений. Вместе с тем в ряде случаев в игрушках превышено содержание микроорганизмов, есть дрожжи и плесень, сообщает 1 июня пресс-служба организации.

«Нет превышения содержания опасных веществ, нет нарушений по раздражающему воздействию на кожу и глаза», — заключили эксперты.

Выяснилось, однако, что в слаймах «Добр Бобр» норма по содержанию микроорганизмов — мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов — превышена в шесть раз, а в продукции Thelarek.ru — в 2,2 раза. В этих же товарах нашли дрожжи и плесень.

Судя по всему, отмечают специалисты, термическая обработка сырья не была достаточно эффективной либо были нарушены условия хранения, или санитарные нормы.

Слаймы марок Slime Vime, Attivio, Ninja и Slime by Lenetta отличались резким запахом. Такие игрушки потенциально небезопасны, их стоит избегать. У лизуна Poopsie оказалась самая ненадежная упаковка, кроме того, только этот слайм загорелся во время испытаний.

Не вызвали нареканий слаймы Mr. Boo, Monster’s Slime, Mega Mix. Все исследованные слаймы были произведены в России, на Украине или в Китае, они стоили от 55 до 903 рублей.

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