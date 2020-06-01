Москва, , 08:39 — REGNUM С 1 июня в Москве начинается второй этап смягчения ограничений, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня на улице разрешается заниматься спортом. Для этого обязательно использование медицинской маски, при этом пропуск не требуется, если не нужно пользоваться личным или общественным транспортом. Заниматься спортом можно ежедневно до 9:00.

С 1 июня с 9:00 до 21:00 разрешаются прогулки. Для этого разработан и опубликован специальный график, в зависимости от места проживания жителя города. При прогулках обязательно использовать маски и респираторы.

Возобновляет работу непродовольственная торговля, открывается часть предприятий сферы услуг.

При этом в Москве по-прежнему действует режим повышенной готовности.