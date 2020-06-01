Омск, , 08:37 — REGNUM Ежемесячную выплату на детей от трёх до семи лет в Омской области получат родители 55 тысяч детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в региональном правительстве.

Право на получение выплаты имеют семьи, в которых доход на одного человека не превышает 10 247 рублей. Если в семье несколько подходящих по возрасту детей, то пособие назначат на каждого из них.

Ежемесячная выплата равна 5218 рублям. Это половина величины прожиточного минимума на детей в Омской области. Новую меру социальной поддержки в регионе, по предварительным подсчётам, получат родители 55 тысяч детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей с 1 июня получат почти 400 тысяч семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до 16 лет.

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