Оренбург, , 08:04 — REGNUM В Оренбургской области единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей с 1 июня получат почти 400 тыс. детей в возрасте от трех до 16 лет. Средства начнут перечислять законным представителям несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выплата назначается дистанционно — по заявлениям, поданным через портал «Госуслуги». По данным ПФР, 1 июня деньги перечислят родителям или официальным представителям детей, подавшим заявление до 22 мая включительно.

Напомним, президент Владимир Путин заявил о новой мере поддержки семей с детьми 11 мая.

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