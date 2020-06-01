Улан-Удэ, , 06:38 — REGNUM Больницы Бурятии получат более 21 тыс. защитных костюмов из Фонда развития Дальнего Востока. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, ранее сюда были направлены средства на закупку 11,3 тыс. средств защиты.

«Для регионов округа поступило 58 тыс. защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными COVID-19. Ещё столько же комбинезонов доставят в начале июня», — добавили в правительстве.

По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, закупка осуществляется за счёт внебюджетных средств. В числе спонсоров такие компании, как «Русгидро», СИБУР, Байкальская горная компания, СУЭК, Роснано, «Доброфлот» и другие.

С учётом уже уже поставленной продукции, помощь медицинским учреждениям Бурятии составит 21,4 тыс. комбинезонов. Кроме того, республике, а также ряду других дальневосточных регионов оказана прямая финансовая поддержка на покупку необходимого оборудования для больниц.

Напомним, в республике к настоящему моменту выявлено более полутора тысяч случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, почти каждый десятый из них является медицинским работников.

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