Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Минздрав Грузии разработал новые правила эпидемиологической безопасности для работы в офисе. Об этом 30 мая сообщает Sova.news.

Компании в стране начинают возвращаться к нормальному режиму работы, и в минздраве представили обязанности для работников и работодателей.

Сотрудникам компаний, чтобы исключить распространение коронавируса, предписывается регулярно и тщательно мыть руки или использовать дезинфицирующие средства. Запрещено пожимать друг другу руки и касаться других сотрудников. Также рекомендуется не проводить большие собрания и соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Компаниям, в которых работает более 20 сотрудников, предписано проводить в начале каждого дня термоскрининг. Кроме того, требуется разработать план действий на случай обнаружения человека с симптомами вирусного заболевания. Нужно обеспечить расстановку рабочих мест, чтобы между работниками было не более двух метров. Их также требуется обеспечить средствами дезинфекции на основе спирта крепостью не менее 70%.

Напомним, с 1 июня в Грузии снимается запрет на работу торговых центров, магазинов одежды, и всех видов рынков. С 8 июня можно открываться гостиницам и всем типам кафе и ресторанов. Для всех видов заведений, где много посетителей, в минздраве разработали свои правила эпидемиологической безопасности.

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