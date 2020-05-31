Джакарта, , 12:36 — REGNUM Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо поблагодарил весь медицинский персонал и добровольцев, которые оказали помощь в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.

«Уже два с половиной месяца мы вместе боремся с эпидемией. Я хочу поблагодарить в первую очередь весь медицинский персонал. Врачи, медсестры и добровольцы боролись день и ночь, жертвуя временем, силами и даже телом и душой», — заявил Дони Монардо.

Издание отмечает, что заболеваемость в стране снизилась более чем на 50% за последние две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая 2020 года на территории Индонезии выявлено 26 473 случая заражения SARS-CoV-2.

Подробнее в материале: Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии превысило 26 тысяч