Сухум, , 11:22 — REGNUM В Абхазии в госпитале остались три человека, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

По данным ведомства, в течение 30 мая из Гудаутского госпиталя были выписаны восемь пациентов, поступивших с диагнозом «коронавирус». Все они были курсантами военных вузов. Также были выписаны из карантина два курсанта и один медицинский работник.

Стоит отметить, что всего в стране коронавирус выявили у 28 человек. Один из них скончался, у одного диагноз был изменен, 23 пациента были выписаны.

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