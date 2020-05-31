Москва, , 11:02 — REGNUM Свыше 10,6 млн тестов на коронавирус было проведено на территории России с начала пандемии коронавируса. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 10,6 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении и уточняется, что 327 тысяч из данного числа тестов было проведено в течение последних 24 часов.

Также указывается, что в настоящее время из-за подозрения на наличие в организме коронавируса в России под наблюдением медиков находится 305 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Петербурге за субботу, 30 мая, выявили еще 369 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией.