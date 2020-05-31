Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В течение последних суток в Грузии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 30 мая сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на мэрию Болнисского муниципалитета, где проживали заразившиеся.

Журналистам рассказали, что 17 положительных результатов показали тесты у жителей села Мушевани, а один — у проживающего в Болниси водителя скорой помощи. Мушевани и Гета — два села Болнисского муниципалитета, в которых до сих пор действует режим строгого карантина. Там проводится массовое тестирование на коронавирус.

Официальная статистика на 31 мая по всей Грузии еще не опубликована. На вечер 30 мая в стране было выявлено 757 случаев заражения коронавирусом. 600 человек справились с вирусом, 12 из-за него скончались.

Стоит отметить, что в Болнисском муниципалитете выявлено 183 случая заражения SARS-CoV-2, то есть около 20% от всех случаев в стране.

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