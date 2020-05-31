Тирасполь, , 09:26 — REGNUM В Приднестровье за сутки коронавирус подтвердили еще у пятерых жителей, сообщает 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

По последним данным, коронавирус выявили у трех жителей Тирасполя, у жителя Бендер и жительницы села Бычок Григориопольского района.

Численность подтвержденных случаев коронавируса в Приднестровье увеличилось до 985. 558 из них вылечились, 38 — умерли.

На данный момент лечение от COVID-19 в Приднестровье получают 388 человек.