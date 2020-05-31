Минск, 31 мая 2020, 08:14 — REGNUM 24 мая умер последний из выживших свидетелей трагедии в Хатыни Виктор Желобкович, об этом со ссылкой на сотрудников мемориального комплекса «Хатынь», которые поддерживали контакт с семьей умершего, 30 мая сообщает «Наша Нива».
Виктору Желобковичу было 86 лет. Супруга умершего в данный момент находится в больнице.
Виктор Желобкович родился в деревне Хатынь в 1934 году. В семье кроме Виктора Желобковича было два брата и сестра. Он был самым младшим ребенком.
О дне трагедии в Хатыни Желобкович ранее рассказывал. С его слов все в тот день (22 марта 1943 года) случилось неожиданно. В тот день в деревне находились партизаны.
Виктор Желобкович, которому на тот момент было семь лет, пролежал на земле пока фашисты не покинули сожженную ими деревню. Его нашли на следующий день жители соседних сел.
После трагических событий он жил сначала у чужих людей, потом у родственницы из другой деревни. Но когда они с ней сбегали от очередного рейда фашистов, Виктор потерялся. Нашедшие его партизаны передали чужой женщине. После войны он оказался в Плещеницком детском доме.
После детского дома Виктор Желобкович окончил ремесленное училище, работал на станкостроительном заводе формовщиком-литейщиком. Затем отслужил в армии.
Затем окончил вечернее отделение Белорусского политехнического университета по специальности инженер-механик. А с 1976 года работал в бюро точного машиностроения конструктором. Женился и жил в Минске.
Напомним, трагедия в Хатыни произошла 22 марта 1943 года. Утром 22 марта в шести километрах от деревни партизаны обстреляли автоколонну фашистов, был убит немецкий офицер. В тот день разъяренные фашисты окружили деревню, ворвались в Хатынь, согнали всех жителей населенного пункта в сарай, заперли двери и подожгли помещение. Тогда погибли 149 человек, из них 75 детей в возрасте до шестнадцати лет. Фашисты разграбили и полностью сожгли населенный пункт.