Минск, , 08:14 — REGNUM 24 мая умер последний из выживших свидетелей трагедии в Хатыни Виктор Желобкович, об этом со ссылкой на сотрудников мемориального комплекса «Хатынь», которые поддерживали контакт с семьей умершего, 30 мая сообщает «Наша Нива».

Виктору Желобковичу было 86 лет. Супруга умершего в данный момент находится в больнице.

Виктор Желобкович родился в деревне Хатынь в 1934 году. В семье кроме Виктора Желобковича было два брата и сестра. Он был самым младшим ребенком.

О дне трагедии в Хатыни Желобкович ранее рассказывал. С его слов все в тот день (22 марта 1943 года) случилось неожиданно. В тот день в деревне находились партизаны.

«Мы с отцом пошли на ток — он резал сечку, а я катался на качелях, которые папа смастерил для меня. И вдруг раздались выстрелы, несколько взрывов. Партизан, который сидел рядом на стоге сена, подхватился, пальнул в воздух и закричал: «Фашисты!», — рассказывал Желобкович.

Отец взял меня за руку, и мы побежали домой. Вернулись, замкнулись и всей семьей спустились в погребок. Но скрыться от карателей не удалось. Сначала они просто стучали, потом выломали дверь, вывели на улицу и погнали в большой колхозный сарай. Поскольку наш дом стоял на самом краю с левой стороны, пришлось идти практически через всю деревню, — рассказывал свидетель трагических событий, — Как только все сельчане оказались в сарае, фашисты его заперли. Я держался возле матери, мы остались у самой двери. А братья и сестра вместе с отцом пошли вглубь постройки. Мне было видно через щель, как каратели подносили канистры… Соломенная крыша вспыхнула мгновенно. Все загорелось, затрещало. Как же все кричали!

Мы с мамой выскочили из сарая и попали под шквал огня. Далеко уйти не удалось, упали. От страха прижался к материнскому телу и почувствовал резкий толчок. Это была пуля, которая убила маму, а меня чирканула по плечу. Я сказал шепотом: «Меня ранило». Но в ответ ничего не услышал. Вокруг раздавался ужасный человеческий стон», — рассказывал очевидец трагедии.

Виктор Желобкович, которому на тот момент было семь лет, пролежал на земле пока фашисты не покинули сожженную ими деревню. Его нашли на следующий день жители соседних сел.

После трагических событий он жил сначала у чужих людей, потом у родственницы из другой деревни. Но когда они с ней сбегали от очередного рейда фашистов, Виктор потерялся. Нашедшие его партизаны передали чужой женщине. После войны он оказался в Плещеницком детском доме.

После детского дома Виктор Желобкович окончил ремесленное училище, работал на станкостроительном заводе формовщиком-литейщиком. Затем отслужил в армии.

Затем окончил вечернее отделение Белорусского политехнического университета по специальности инженер-механик. А с 1976 года работал в бюро точного машиностроения конструктором. Женился и жил в Минске.

Напомним, трагедия в Хатыни произошла 22 марта 1943 года. Утром 22 марта в шести километрах от деревни партизаны обстреляли автоколонну фашистов, был убит немецкий офицер. В тот день разъяренные фашисты окружили деревню, ворвались в Хатынь, согнали всех жителей населенного пункта в сарай, заперли двери и подожгли помещение. Тогда погибли 149 человек, из них 75 детей в возрасте до шестнадцати лет. Фашисты разграбили и полностью сожгли населенный пункт.