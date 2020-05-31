Ухань, Китай, , 05:34 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая не выявлено за прошедшие сутки ни одного нового случая COVID-19, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения Хубэя, в больницах региона находится четыре пациента с COVID-19, включая одного в тяжелом состоянии. Один новый бессимптомный случай был выявлен в регионе 30 мая, в то время как из-под карантина было выпущено 10 человек. Общее число бессимптомных случаев инфицирования в регионе достигло 322.

Отметим, что провинция Хубэй ранее была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. В регионе за все время эпидемии было подтверждено 68 135 случаев заболевания COVID-19, включая 50 340 случаев в столице регионе городе Ухане.