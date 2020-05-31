Москва, , 00:34 — REGNUM Общее число выздоровевших военнослужащих ВС РФ от заболевания COVID-19 достигло 3497, за последние сутки излечились 82 человека. Об этом говорится в распространённом 30 мая бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 279 человек увеличилась численность выздоровевших гражданских сотрудников, за последние сутки от COVID-19 излечились 18 человек.

По информации ведомства, сейчас заражение коронавирусом подтверждено у 1502 человек. У большинства из них отсутствуют симптомы заболевания, в тяжелом состоянии находятся четверо.

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