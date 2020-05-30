Женева, Швейцария, , 23:47 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире преодолело отметку в 5,8 млн, сообщает 30 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, в мире выявлено 5 817 385 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в мире зафиксировали 116 048 случаев заражения коронавирусом и 5017 смертельных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19.

В списках умерших от COVID-19 в разных странах мира числится 362 705 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавирусной инфекции с 11 марта была официально признана Всемирной организацией здравоохранения как пандемия глобального масштаба.

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