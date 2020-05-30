Мадрид, , 21:30 — REGNUM Власти Испании вводят очередные послабления для трех Канарских островов и одного из Балеарских островов, 30 мая сообщает агентство Reuters.

С понедельника, 1 июня, рестораны и кафе на островах Ла Грасиоза, Эль Йерро, Ла Гомера и Форментера смогут открыть до 75% площади своих террас.

Кроме того, на островах разрешат собираться группами до 20 человек. Торговые центры смогут вновь открыться на 40%.

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