Лондон, , 20:19 — REGNUM За сутки в Великобритании от COVID-19 скончались 215 человек, с начала эпидемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, погибли 38 376 человек. Об этом 30 мая сообщил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны Оливер Доуден.

Согласно его данным, число выявленных новых заражений за сутки в Великобритании увеличилось на 2445 и достигло 272 826.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 5 701 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 357 688 человек. За сутки было выявлено 107 740 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 354 человек.

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