Портленд, США, , 16:28 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Портленде (штат Орегон, США) в связи с беспорядками, написал 30 мая портлендский мэр Тед Уилер в Twitter.

Уилер «Я официально объявил режим чрезвычайной ситуации».

Также в городе введён комендантский час до 06:00 (время местное) 30 мая. Затем, после 14-часового перерыва, он возобновляется с 20:00 (время местное) 30 мая до 06:00 (время местное) 31 мая.

Напомним, беспорядки в Портленде и ряде других американских городов вспыхнули после полицейского насилия в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США), в результате которого погиб чернокожий Джордж Флойд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комендантский час введён и в ряде других американских городов. В некоторых происходят серьёзные стычки с полицией.

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