Москва, , 14:56 — REGNUM Штормовое предупреждение для столичного региона России в связи с грозами, линями и штормовым ветром в период с вечера 30 мая по утро 31 мая выпустил Росгидромет. Соответствующее сообщение 30 мая размещено на официальном сайте ведомства.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также в нем указывается, что ввиду прохождения активной и медленно двигающейся «фронтальной зоны» в столичном регионе с 21:00 30 мая по 09:00 31 мая предполагается таких неблагоприятных и опасных явлений погоды как сильные и очень сильные (до 25−35 мм осадков) дожди, местами грозы, при которых порывы ветра будут достигать 12−17 м/с.

Кроме этого, из-за обильного выпадения осадков возможно подтопление низменных участков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в субботу, 30 мая.

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