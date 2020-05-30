Джакарта, , 11:29 — REGNUM По данным министерства иностранных дел Индонезии, за сутки у 15 индонезийских граждан за границей подтвердили SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

По состоянию на 30 мая 2020 года носителем вируса стали 952 гражданина Индонезии за рубежом и 49 человек скончались.

Известно, что новые случаи заражения среди граждан Индонезии выявлены в Кувейте (1 случай), Объединенных Арабских Эмиратах (11 случаев), Катаре (1 случай) на иностранном круизном лайнере.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства острова Бали всего на острове подтвердили 443 случая заражения SARS-CoV-2 и четыре случая смерти.

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