Тбилиси, , 10:03 — REGNUM Новые инструкции по работе ресторанов и кафе в условиях распространения коронавируса разработало министерство здравоохранения Грузии. Они были опубликованы ведомством 29 мая.

По новым правилам, посетителей необходимо разместить так, чтобы между ними была социальная дистанция. За одним столиком запрещено размещать более шести посетителей, и между ними должна быть дистанция не меньше метра.

Расстояние между столиками должно быть не менее 2,25 метров, а на открытых террасах — не менее двух метров. Там, где не хватает места для такой расстановки, допускается использование перегородок.

Также в заведения общепита вводятся одноразовые меню и средства дезинфекции для клиентов. При входе им будут мерить температуру. Запрещено использование кондиционеров.

В правилах подробно оговариваются требования к персоналу. Ведены положения о мытье посуды и инвентаря, использования салфеток и скатертей, уборки и дезинфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии пассажирам автобусов раздавали использованные маски

Читайте развитие сюжета: В Грузии за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом