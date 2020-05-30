Тбилиси, , 09:22 — REGNUM В первый день возобновления работы общественного транспорта в Грузии, 29 мая, водители автобусов раздавали пассажирам использованные защитные маски. Об этом сообщает «Радио Марнеули».

После двухмесячного запрета из-за распространения коронавируса работа общественного транспорта в Грузии была разрешена. В Марнеули, городе, который недавно был одним из лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, пассажир автобуса позвонил на радио и рассказал об инициативе водителя.

«Водитель попросил двух пассажиров, чтобы они вернули ему маски, и они вернули. Тогда же я сделал замечание водителю, спросил его, почему он так поступил. Он ответил, что маски приходится одалживать, чтобы не потерять клиентов», — сообщил журналистам очевидец.

На радио сообщили, что связались с директором компании, управляющей автобусами. Тот рассказал, что выявлены водители, которые раздавали использованные маски. Им, по его словам, вынесено предупреждение.

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