Кишинёв, , 09:19 — REGNUM В Молдавии с 8 июня возобновят работу торговые центры на территории всей республики, а также магазины в них, сообщается в тексте решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованном 29 мая.

В торговых центрах пока не будут открыты кинотеатры, заведения общественного питания, развлекательные заведения (в том числе спортивные), расположенные внутри торговых центров.

Деятельность торговых центров будет осуществляться в соответствии с мерами, изложенными в Инструкции по предотвращению заражения коронавирусом.

Так, согласно инструкции, должна быть обеспечена дезинфекция как торгового, так и вспомогательного пространства. Во избежание скопления людей должен быть организован поток посетителей. При входе в торговый центр должны быть установлен дозаторы с дезинфицирующим средством на спиртовой основе для обработки рук посетителями. Вход в помещение торгового центра только для посетителей в защитных масках, также посетители должны соблюдать социальную дистанцию.

Посетители торговых центров должны также получать информацию о мерах по противодействию распространению COVID-19 посредством местной радиостанции и иных аудиоустройств, а также посредством демонстрации материалов о соблюдении правил гигиены и профилактике инфекций. Данные материалы будут согласованы с Национальным агентством общественного здоровья.

Также будет осуществляться контроль состояния здоровья работников торговых центров. В частности, в начале рабочего дня работникам будет измеряться температура тела с соответствующими записями. В случае наличия симптомов ОРВИ, работник ТЦ не допускается на работу, изолируется и информирует семейного врача о состоянии здоровья. Все работники должны быть обеспечены средствами защиты — масками и перчатками. Должна быть обеспечена функциональность санузлов торговых центров, они должны быть обеспечены дезинфицирующими веществами.

Должны быть также установлены защитные экраны для работы с покупателями. В течение рабочего дня должна проводиться дезинфекция помещений и рабочих поверхностей не реже одного раза в три часа.

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