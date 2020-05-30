Тбилиси, , 09:03 — REGNUM Опубликованы новые правила работы гостиниц в Грузии для профилактики распространения коронавируса. Инструкции 29 мая опубликовало министерство здравоохранения страны.

Посетителю на входе предписано измерять температуру. После этого он должен обработать руки дезинфицирующим средством и только потом подходить к стойке администрации. Сотрудников гостиницы за стойкой нужно оградить стеклянным барьером.

Также, по инструкции, будет запрещено платить в гостинцах наличными. При организации питания предписано изменить принцип работы шведского стола. Теперь клиентам будет помогать персонал.

Напомним, после приостановки деятельности в связи с распространением коронавируса гостиницы в Грузии разрешено открыть с 8 июня. Перед этим нужно будет получить разрешение от комиссии от минздрава.

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