Тбилиси, , 08:49 — REGNUM В Грузии новые правила работы магазинов одежды, составленные для их работы в условиях распространения коронавируса, разрешают оставить примерочные. Инструкции для торговых объектов 29 мая опубликовал грузинский минздрав.

По указанию ведомства, в примерочных нужно будет проводить дезинфекцию через каждые два часа работы и после завершения работы магазина. Также магазинам предписано организовать замер температуры персонала и клиентов.

Кроме того, работников торговых объектов обязали следить за соблюдением дистанции и масочного режима. Рекомендовано вентиляцию обустроить так, чтобы воздух поступал в помещения с улицы.

Напомним, магазинам одежды разрешено возобновить работу с 1 июня. Ранее предполагалось, что для безопасности одежду запретят мерить в магазинах, но упростят ее возврат.

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