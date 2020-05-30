Амстердам, , 08:35 — REGNUM С 2 июня большинство средних школ в Нидерландах один день в неделю вернётся к классному преподаванию. В остальные дни преподавание по-прежнему будет дистанционным. Такой вывод можно сделать на основе опроса, проведённого среди 400 директоров школ.

Программа преподавания сильно различается от школы к школе. В одних случаях классное преподавание охватывает всю школьную программу, в других ученики будут приходить в школу только для сдачи контрольных работ. Около половины школ намерено транслировать уроки через потоковое вещание. 4% школ намерено ограничить количество учеников, которые будут пускать в школы.

Ученики обязаны соблюдать в школах дистанцию в 1,5 метра. Поэтому предусмотрено посменное посещение занятий.