Пекин, , 23:25 — REGNUM Китайские СМИ продолжают освещать тему тесного сотрудничества России и Китая в вопросе борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Отмечается, что 17 и 22 мая в Москву была доставлена партия гуманитарной помощи из КНР общим весом 103 тонны. Как сообщает 29 мая Синьхуа, в состав груза входили инфракрасные термометры, маски, перчатки, защитные костюмы.

Как отмечал в недавнем интервью глава МИД КНР Ван И, теснейшее взаимодействие Москвы и Пекина отмечается с самого начала эпидемии. Россия первой пришла на помощь Китаю в активной фазу эпидемии в КНР и занимает объективную позицию в вопросе о необоснованных претензиях в сокрытии данных о заболевании, которые предъявляются Пекину со стороны Вашингтона и других западных столиц.

В апреле медбригада из КНР длительное время проработала в России, где оказывала помощь российским коллегам в борьбе с эпидемией. Вместе с бригадой в российскую столицу прибыла 25-тонная партия гуманитарных грузов медицинского назначения.

Вспышка инфекции резко активизировала телефонные контакты лидеров двух стран — президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.