Москва, , 09:15 — REGNUM Детские технопарки Москвы в июне запустят смены летних лагерей в виртуальном формате. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Онлайн-программы подготовлены таким образом, чтобы дети с разными предпочтениями смогли найти занятие по интересам. Так, подготовлены уроки, где школьников обучат создавать роботов, проектировать трехмерные модели.

Кроме того, дети смогут ознакомиться со спецификой различных профессий, например, промышленного дизайнера, фармацевта, технолога пищевой и полимерной промышленности и рядом других специальностей. Учебный план предполагает как интерактивные уроки с преподавателями, так и самостоятельную работу над проектами.

«Все направления подготовки прикладные. Это, к примеру, микроэлектроника, программирование, 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника и авиастроение. На занятиях ребята получат знания, которые пригодятся им в будущем», — сказала Сергунина.

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