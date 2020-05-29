Бишкек, , 21:50 — REGNUM Дошкольные образовательные учреждения в Киргизии смогут возобновить работу с 5 июня, но только после проверки, которую будет проводить спецкомиссия. Об этом сегодня, 29 мая, на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, для получения разрешения на начало работы руководителям детских садов нужно будет обратиться в мэрию или органы местного самоуправления.

После этого специалисты удостоверятся в том, что детсады соответствуют всем санитарным требованиям и готовы к приему детей, и по результатам такой проверки будут выдавать разрешения.

«У кого-то это может вызвать недовольство, но здоровье наших детей должно быть на первом месте. Нужно с пониманием отнестись к новым правилам», — подчеркнул вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии все государственные и частные детские сады с 20 марта 2020 года приостановили свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

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