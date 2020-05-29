Симферополь, , 19:48 — REGNUM Международный детский центр «Артек» планируется открыть с 1 июля, однако не исключено, что он заработает уже с 15 июня. Об этом в Facebook написал 29 мая глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Власти Республики Крым формируют программу детского оздоровления. Уже сейчас существует договоренность с МДЦ «Артек» и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля. Однако если мы уже в ближайшее время сможем выполнить требования Роспотребнадзора и начать реализацию программы, лично готов обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор с просьбой о запуске работы «Артека» с 15 июня. Так или иначе до 5 июня все параметры этой программы должны быть сформированы и опубликованы», — написал Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крымские власти анонсировали открытие пансионатов с 15 июня, однако пока отдохнуть в них смогут только жители Республики Крым.

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