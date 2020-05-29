Екатеринбург, , 18:54 — REGNUM 24 июня 2020 года в Екатеринбурге пройдёт салют в честь парада Победы. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

По словам мэра, обычно салют городские власти проводят вместе с военными. Сейчас продумывается, как провести всё так, чтобы горожане не скапливались в центре Екатеринбурга.

«Вероятно, будет две-три точки, чтобы стимулировать город не приходить в центр», — сказал мэр в интервью порталу «Е1».

Салют могут запустить в Орджоникидзевском районе, в центре города и в ЦПКиО.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года салют организовали из парка Маяковского, хотя все горожане ждали его в центре города.

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