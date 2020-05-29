Варшава, , 18:35 — REGNUM Разработчики из студии One More Level рассказали об успехах демоверсии игры Ghostrunner. За несколько дней в неё сыграли больше 100 тыс. человек, сообщает портал Shazoo 29 мая.

За время прохождения демоверсии геймеры убили в общей сложности шесть миллионов противников. Отдельно разработчики отметили одного игрока, который за время своего «пребывания» в Ghostrunner погиб более тысячи раз.

Релиз Ghostrunner ожидается в 2020 году. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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