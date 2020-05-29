Москва, , 18:03 — REGNUM На сайте мэрии Москвы появилась функция поиска цифровых пропусков по номеру телефона. Об этом 29 мая сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С помощью новой функции москвичи смогут увидеть список своих цифровых пропусков, проверить, действительны ли они и при необходимости изменить данные. До появления этой функции человек мог и не узнать, что его пропуск был аннулирован, а обращаться за помощью приходилось в службу поддержки, что занимает много времени.

Чтобы воспользоваться новой функцией проверки пропуска, на портале nedoma.mos.ru предлагается выбрать сервис «Найти свои цифровые пропуска», а в открывшемся окне ввести номер телефона, указанный при получении пропуска и подтверждающий код, который придет в СМС-сообщении. У пользователя появится доступ к списку цифровых пропусков, оформленных на этот номер; при аннулировании пропуска можно будет увидеть причину, по которой он стал недействительным; если при оформлении были допущены ошибки, их можно будет исправить.