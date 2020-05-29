Москва, , 16:49 — REGNUM Московские операторы каршеринга с 1 июня 2020 года смогут подать заявки на получение субсидий. Об этом 29 мая сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Операторам каршеринга могут компенсировать часть «процентной ставки на оплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и кредитам на покупку автомобилей отечественной сборки», — отметил Ликсутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два дня работы каршеринга в Москве после снятия ограничений было арендовано две тысячи машин.

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