Хельсинки, , 16:33 — REGNUM В Финляндии за последние сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 29 мая Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

С учётом этих данных общее число заразившихся составило 6776 человек.

При этом сообщается, что на сегодняшний день выздоровевшими признаны не менее 5,5 тыс. человек.

Кроме того, за прошедшие сутки один человек умер от COVID-19, что довело численность жертв эпидемии до 314 умерших.

Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) уточняет, что 126 умерших были в возрасте 80−89 лет, а ещё 77 — старше 90-летнего возраста.

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