Новосибирск, , 16:16 — REGNUM День города Новосибирска в 2020 году праздноваться не будет. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Я принял решение не проводить День города, — цитируют «НГС Новости» градоначальника. — Всегда он проводился в последние выходные июня, сейчас это невозможно. Во-первых, потому что у нас режим самоизоляции продлён на весь июнь. Документ подписал губернатор. Проведение массовых мероприятий неэтично и не вписывается в сегодняшнюю жизнь. В летнее время он не будет проведён, я не исключаю варианта, что он будет перенесён на следующий год».

Локоть уверил, что «это не значит, что дата пройдёт незамеченной» и добавил, что благодаря этому удастся сэкономить средства.