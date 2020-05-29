Москва, , 16:00 — REGNUM Работодатели должны как можно дольше оставлять своих сотрудников на удаленном режиме работы. Об этом 29 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк на пресс-конференции.

По её словам, дистанционный режим работы необходимо соблюдать, несмотря на смягчение ограничительного режима. Специалист считает, что на сегодняшний день необходимо обеспечить изоляцию членов рабочих коллективов.

«Насколько мы сможем надолго и правильно разобщиться, настолько быстро мы выйдем из этой ситуации», — сказала Историк.

Отметим, по состоянию на 29 мая в Ленинградской области выявили 2713 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1402, скончались 11.