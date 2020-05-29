Улан-Батор, , 15:54 — REGNUM В Монголии за сутки выявили коронавирус у 18 человек. Таким образом количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 179. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Все случаи являются завозными и рост количества зараженных связан с эвакуацией граждан Монголии из других стран.

За 27 и 28 мая через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг прибыли 570 монгольских студентов, учащихся в России. У 31 студентов подтверждены заражения коронавирусом, таким образом общее число инфицирования коронавирусом нового типа в Монголии достигло 179.

Тем временем, Монголия продолжает эвакуировать своих граждан из зарубежных стран. По данным государственной чрезвычайной комиссии, планируется организовать 8 чартерных рейсов в июне этого года, эвакуировав около 2000 граждан из Казахстана, Японии, Индии, Южной Кореи и Германии.

Отметим, хотя в стране все случаи заражения являются завозными, 43 пациента выздоровели. Ни одного случая смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В связи с высоким риском распространения коронавируса в Монголии, комиссия решила продлить срок режима повышенной готовности до 30 июня.