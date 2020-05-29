Москва, , 15:07 — REGNUM Парад Победы назначен на 24 июня неслучайно — 75 лет назад именно в этот день состоялся первый Парад Победы, который принимал маршал Жуков и во время которого штандарты фашистских соединений были брошены к подножию Мавзолея. Сегодня эта дата приобретает особый смысл: как тогда, так и сейчас парад станет настоящим символом победы — 75 лет назад мы начали возвращаться к нормальной жизни после победы над смертельной угрозой фашизма, а сегодня — возвращаемся к нормальной жизни после победы над страшным вирусным врагом. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты России, спортсмен-паралимпиец, член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков.

ИА REGNUM: Как вы относитесь к тому, что парад Победы назначен на 24 июня?

Сергей Бурлаков: Отвечу так: это настолько здорово, настолько знаково, что я бы внёс такую инициативу, чтобы каждые 25 лет парад Победы проходил именно 24 июня. Потому что в далёком 1945 году именно 24 числа был парад Победы. А так как я ещё внук участника парада, который состоялся 7 ноября 1945 г., я счастлив, что мы действительно отдаём должное ветеранам.

Конечно же, многие из них уже не с нами, но мы можем позволить себе не бояться и чтить память тех людей, которые обеспечили нам наше будущее, целостность страны — да, не того Советского Союза, который был. Слава Богу, что Россия существует, и это — благодаря им. Все те традиции и устои, которые были заложены прадедами, они сохраняются и приумножаются.

ИА REGNUM: Как звали вашего деда, где он воевал?

Сергей Бурлаков: Копейкин Дмитрий Васильевич, где он только ни воевал! Он — один из тех людей, которые награждены медалью «За оборону Москвы» —этой наградой я больше всех дорожу. Также дед воевал на Северном Кавказе, был в составе группы по подготовке конференции «Тегеран — 43» — её готовили полтора года. Моя бабушка тоже была кадровым разведчиком, поэтому они вдвоём там с дедом были прикрытием, за что он получил медаль «За оборону Кавказа». Всю войну и всю жизнь прошли бок о бок мои героические родные.

ИА REGNUM: Нет ли опасений, что из-за эпидемии SARS-CoV-2 рановато парады проводить?

Сергей Бурлаков: Помните выражение «Вчера было рано, а завтра — будет поздно»? К тому же на параде не будет много людей и зрителей. Вы знаете, вот этот парад, который был 9 мая 2020 г. — его смотрел весь мир, реально, глаза были мокрые! Кто бы что бы ни говорил.

Вспоминаю старые фильмы о войне. У меня гордость за страну. Наверняка вы это знаете: в каждой части были музыканты, они играли марши и другую музыку. Сколько было случаев, когда в окопе оставались один — три человека и музыканты для них играли. И вот — ком в горле, когда понимаешь, что они ничего не могут сделать, потому что они — больше музыканты, чем военные. Так вот, ребята не в тылу прятались, а пошли на передовую. И здесь — тоже самое: когда прилетели самолёты и показали всем и вся: «да, не сейчас, но мы можем».

Знаете, когда это все было — обсуждали перенос (на какое время, предлагался сентябрь), я сразу сказал — 24 июня, и каждые 25 лет делать так вот — чтобы помнили. Потому что многие говорят: «Зачем это все нужно?», «Зачем все эти сборища?»

Я рождён был в Советском Союзе и помню, с каким бы удовольствием ходил на демонстрации. Да, мне это нравилось. Сейчас, по-модному, сказали бы «тусить», но мне нравилось пройти в колонне и услышать название того учебного заведения, в котором я учился. Я видел ветеранов — ветеранов труда, ветеранов войны с медалями, не только мужчин, но и женщин. Я гордился, что в одной колонне иду с этими людьми. Они для меня были боги, они и остаются такими: люди свою жизнь, своё здоровье отдали родине. Поэтому и нужно 24 июня отдать дань уважения всем, кто участвовал в параде Победы, вспомнить, как оно было. Мы же — за историю, а история переписки-то не любит, и мы возвращаем все на круги своя.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин. Он также анонсировал проведение шествия «Бессмертного полка» 26 июля — в День ВМФ России.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Дата назначена: Парад Победы состоится 24 июня».

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