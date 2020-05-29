Москва, , 15:06 — REGNUM Русская православная церковь организовала сбор средств для нуждающихся, количество которых на фоне пандемии коронавирусной инфекции значительно возросло. Об этом сообщается 29 мая на сайте РПЦ.

Среди обратившихся за срочной помощью в церковные социальные проекты — многодетные семьи, в которых родители потеряли работу, одинокие матери с детьми, пожилые и люди с инвалидностью.

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Уточняется, что средства, собранные через сайт Милосердие.ru, будут направлены на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, оказавшихся в состоянии крайней нужды. Это многодетные семьи, в которых родители потеряли работу, одинокие матери с детьми, пожилые и люди с инвалидностью.

« С начала пандемии количество обращений за помощью выросло в разы, при этом накопленные ранее продукты, вещи и другие запасы уже розданы, а на покупку новых у многих епархий средств нет», — пояснил диакон Игорь Куликов.

В настоящее время в России и других странах открыто 96 церковных горячих линий помощи, действует более 100 добровольческих служб, почти 7 тыс. церковных добровольцев участвуют в помощи нуждающимся.

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