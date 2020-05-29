Москва, , 14:56 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка онлайн» завершено! Оно длилось 20 дней, за это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира.

«Главный смысл всего, что мы делаем — в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, — считаетсопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», Народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой, — И то, как люди откликнулись на нашу акцию «Бессмертный полк онлайн» еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так».

Когда невозможность проведения традиционного шествия стала очевидной, его организаторы — Бессмертный полк России — в кратчайшие сроки мобилизовались для создания онлайн-версии Бессмертного полка. Силами партнеров ПАО Сбербанк и Mail.ru Group были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Они помогли принять то колоссальное число заявок, которое было подано в проект — порядка 3 миллионов.

Все анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами партнеров Бессмертного полка России — Волонтеров Победы, при увеличении потока заявок к ним присоединились активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений «Поисковое движение России», «Клубы исторической реконструкции России» и другие неравнодушные историки — всего было задействовано около 4000 человек.

«Прежде чем приступить к модерации заявок, добровольцы прошли специальное обучение. Волонтеры Победы беспрерывно обрабатывали заявки с 29 апреля по 17 мая. В ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа. Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Организаторы акции передали данные таких пользователей в следственный комитет. СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается — в деле появляются новые фигуранты, и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма», — рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Более 190 тысяч анкет были отправлены на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку волонтерами-историками. Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех участников прошли в строю Бессмертного полка онлайн.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации и проведении онлайн-шествия — это была слаженная работа Бессмертного полка России и его партнеров, разработавших онлайн-площадки для сбора анкет, волонтеров-модераторов, консультантов-историков, организаторов трансляции шествия. 9 мая ее увидели не только в интернете и прямых включениях в телеэфир, но и на медиафасадах — более 500 по всей России. В том числе это были многометровые экраны на стенах исторических зданий. Что касается Москвы, то здесь трансляция велась также на экранах поездов метро, наземного транспорта и электричек МЦК и МЦД — их было задействовано почти 20 тысяч», — рассказывает руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Трансляция почти три недели шла на сайтах Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press, в онлайн-кинотеатре «Okko», а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях.

Участники «Бессмертного полка онлайн» получили оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе «Банк Памяти». В личном кабинете можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах.