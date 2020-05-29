Рим, , 14:15 — REGNUM

Эпидемия коронавируса идет на спад во всех регионах Италии, заявил в пятницу, 29 мая, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

При этом Италия по-прежнему «разделена» на три части: самая большая доля новых заражений (более двух третей) — на севере страны, в центре ситуация более благоприятна, в южных регионах новых заражений — еще меньше, чем в центральных.

В то же время важно помнить, что вирус всё еще «находится на территории Италии», и продолжать соблюдать утверждённые меры санитарной безопасности, это наиболее эффективный путь для полной победы над эпидемией, сказал Брузаферро.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 28 мая, умерли 33 142 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 70 (днём ранее — на 117). Выздоровели 150 604 человека, за день этот показатель увеличился на 3503 (днем ранее — на 2443). Число подтвержденных носителей увеличилось на 593 (днем ранее — на 584). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 231 732. В настоящее время заражены 47 986 человек — на 2980 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится более чем на 10%, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, предполагается, что аналогичное пособие будет выплачено еще раз, также самозанятые могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Поддержка также оказана сезонным рабочим и домработникам.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. С 18 мая почти все предприятия и организации (включая магазины, рестораны и транспортные предприятия) смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности (дистанция и использование средств индивидуальной защиты). Сообщение между регионами страны возобновится 3 июня, тогда же будут открыты границы Италии.