Исламабад, , 13:06 — REGNUM В Пакистане за последние сутки выявили 2801 случай заражения коронавирусом. Об этом 29 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства здравоохранения страны, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет свыше 64 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в Пакистане скончались 1317 пациентов. За прошедшие сутки число смертей увеличилось на 57 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 813 тыс. человек.

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